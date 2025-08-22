В Мьянме произошло землетрясение магнитудой 5,6

Землетрясение магнитудой 5,6 произошло в Мьянме, пишет РИА Новости со ссылкой на Европейско-Средиземноморский сейсмологический центр (EMSC).

Подземный толчок был зафиксирован в 04:56 по времени UTC (07:56 мск в субботу) в 156 км к северу от города Моунъюа с населением 182 тыс. человек. Очаг залегал на глубине 75 км.