В Национальный день оманцы воспевают не только свою историю, но и современные достижения
Национальный день в Омане - один из важнейших светских праздников, который объединяет поколения и подчеркивает весь колорит традиций арабского мира. Султанат Оман - уникальная страна, где сохранили старинные замки и форты и в то же время амбициозно смотрят в будущее.
Оман - один из важнейших партнеров Беларуси на Ближнем Востоке. Президент Беларуси Александр Лукашенко поздравил Султана Омана Хайсама бен Тарека Аль Саида и народ этой страны с Национальным днем.
Оман - одна из самых безопасных стран мира
Только за последние десятилетия Оману удалось совершить настоящий прорыв в развитии экономики, инфраструктуры и качестве жизни людей. А еще султанат признан одной из самых безопасных стран мира. Это вклад целых поколений династии Аль Саид. Оманцы ценят такую заботу и всячески поддерживают усилия по сохранению традиций и идентичности. И в праздники это особенно отражено во внешнем облике людей. Женщины, например, сменили традиционную будничную абаю на национальный костюм с вышивкой и камнями.
Традиции и идентичность - празднование Национального дня в Омане
"Эти праздничные дни особенные для оманцев. Все наши семьи счастливы быть частью святого праздника. Мы чтим национальные традиции", - поделился эмоциями мужчина.
Повсюду флаги, ханжары и иллюминации. Добавили атмосферы и выразительные культурные обряды с барабанными ритмами.
Празднование Национального дня в Омане: военный парад
Военный парад - пожалуй, самая зрелищная традиция. На площади Аль-Фатех его принимал Султан Хайсам бен Тарек, Верховный Главнокомандующий. Слаженность действий показали подразделения Королевской армии Омана, военно-воздушных сил, флота, спецназа султана, полиции. Парад - это демонстрация силы и дисциплины оманских вооруженных сил.
Оман весомо укрепил боевую готовность и оперативную эффективность в защите нации и поддержании безопасности и стабильности. Выбранный курс сохраняет и национальная стратегия "Видение-2040". В качестве приоритетов определены образование, здравоохранение, благосостояние и социальная защита, а еще экономическая диверсификация и финансовая устойчивость. И Беларусь готова внести свой вклад в реализацию амбициозного стратегического плана. К тому же если следовать из того, что любой политический диалог начинается и углубляется по гуманитарным мостам, у нас большие перспективы.
Жамаль аль-Мусави, генеральный секретарь Национального музея Омана:
"У нас много общих ценностей и подходов к жизни. Оман является страной, где почитаются традиционные ценности, где уделяется особое внимание семье, детям, уважению к старшему поколению, любовь к Отчеству. Это то, что мы наблюдаем и у белоруского народа".
Беларусь и Оман: гуманитарные мосты дружбы
Жамаль аль-Мусави руководит Национальным музеем Омана. В султанате это не ограничивается выставочными залами. Это большое социальное направление, которое помогает возрождать идентичность. Например, восстанавливать школы и весь исторический центр Маската. Этот опыт готовы передать Беларуси. В свою очередь и нам есть что предложить, и самое ценное - это диалог, в котором единые смыслы на благо людей.
Оман не капиталистическая страна, и здесь время не деньги. Традиционный уклад жизни оманцев неспешный, что так перекликается с белорусской памяркоўнасцю.