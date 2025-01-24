В небе над Россией сбили 121 беспилотник - что известно о самой массированной атаке дронов ВСУ

Средства противовоздушной обороны (ПВО) за ночь сбили 121 украинский беспилотный летательный аппарат (БПЛА) над 13 регионами России, сообщает ТАСС со ссылкой на Минобороны РФ. Это самая массовая атака вне зоны специальной военной операции с начала 2025 года.

"Дежурными средствами ПВО перехвачен и уничтожен 121 украинский беспилотный летательный аппарат. 37 БПЛА - над территорией Брянской области, 20 - над территорией Рязанской области, 17 - над территорией Курской области, 17 - над территорией Саратовской области", - отметили в ведомстве.

Там добавили, что в Ростовской области сбили семь беспилотников, в Московской и Белгородской областях - по шесть, в Воронежской области - три, в Тульской, Орловской и Липецкой областях - по два. Кроме того, по одному БПЛА уничтожили над территорией Республики Крым и Москвой.