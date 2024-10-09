В Нидерландах школьникам предлагают есть насекомых

В Нидерландах ввели новое школьное меню. 100 учебных заведений включили в рацион насекомых и мучных червей.

Ранее мировые СМИ уже выпускали материалы о том, что насекомые являются полезным заменителем обычного мяса. В них приводились оценки якобы экспертов, которые рассуждали о полезных свойствах употребления насекомых в пищу.