3.72 BYN
2.98 BYN
3.48 BYN
В Нидерландах школьникам предлагают есть насекомых
В Нидерландах ввели новое школьное меню. 100 учебных заведений включили в рацион насекомых и мучных червей.
Цель такого эксперимента - предложить детям замену мяса. По задумке организаторов, дети помогут сформировать новую привычку поведения для будущих поколений Европы.
Ранее мировые СМИ уже выпускали материалы о том, что насекомые являются полезным заменителем обычного мяса. В них приводились оценки якобы экспертов, которые рассуждали о полезных свойствах употребления насекомых в пищу.