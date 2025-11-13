Смотреть онлайнПрограмма ТВ
В ночь на 13 ноября на Земле наблюдалось самое масштабное полярное сияние за последние 10 лет

Ночью 13 ноября Землю озарили самые мощные за последнее десятилетие полярные сияния. Небесное шоу получилось в результате третьего выброса плазмы от самой сильной солнечной вспышки 2025 года.

Она же спровоцировала геомагнитную бурю планетарного масштаба.

Уникальное астрономическое явление могли наблюдать на необычно низких широтах, начиная с 45-ой параллели. Особенно яркую картину могли увидеть воочию жители Канады, Европы и некоторых регионов России.

