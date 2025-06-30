В Норвегии участники лотереи получили уведомление о выигрыше суммы в 10 тыс. раз больше реальной

В Норвегии произошла техническая ошибка: более 41 тыс. жителей получили уведомления о крупном выигрыше в лотерею. Однако деньги никто из них не получил. Об этом сообщает БЕЛТА, ссылаясь на "МИР24".

Инцидент произошел вечером 27 июня. Оказалось, что участники лотереи получили в приложении уведомление, в котором сумма ошибочного выигрыша превышала реальную в 10 тыс. раз. Причиной послужила техническая неполадка, когда сумма из евро конвертировалась в норвежские кроны. Вместо деления ее ошибочно умножили на 100.