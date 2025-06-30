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В Норвегии участники лотереи получили уведомление о выигрыше суммы в 10 тыс. раз больше реальной
Автор:Редакция news.by
В Норвегии участники лотереи получили уведомление о выигрыше суммы в 10 тыс. раз больше реальнойnews.byhttps://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/15be00cc-d567-4c71-9e01-2d2ff29ed9b7/conversions/0f71144d-7627-4045-9cdb-2381af5202ed-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/15be00cc-d567-4c71-9e01-2d2ff29ed9b7/conversions/0f71144d-7627-4045-9cdb-2381af5202ed-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/15be00cc-d567-4c71-9e01-2d2ff29ed9b7/conversions/0f71144d-7627-4045-9cdb-2381af5202ed-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/15be00cc-d567-4c71-9e01-2d2ff29ed9b7/conversions/0f71144d-7627-4045-9cdb-2381af5202ed-xl-___webp_1920.webp 1920w
В Норвегии произошла техническая ошибка: более 41 тыс. жителей получили уведомления о крупном выигрыше в лотерею. Однако деньги никто из них не получил. Об этом сообщает БЕЛТА, ссылаясь на "МИР24".
Инцидент произошел вечером 27 июня. Оказалось, что участники лотереи получили в приложении уведомление, в котором сумма ошибочного выигрыша превышала реальную в 10 тыс. раз. Причиной послужила техническая неполадка, когда сумма из евро конвертировалась в норвежские кроны. Вместо деления ее ошибочно умножили на 100.
Ответственность за произошедшее взяла на себя генеральный директор государственной лотерейной компании. Она подала заявление об увольнении со своего поста, сообщают местные СМИ.