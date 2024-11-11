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В новогоднюю ночь Красная площадь в Москве будет закрыта для посетителей
Красная площадь в Москве будет закрыта для посещения с вечера 31 декабря до утра 1 января, ГУМ-каток будет работать по расписанию, сообщает РИА Новости со ссылкой на ГУ МВД Москвы.
"ГУ МВД России по Москве информирует о том, что с 18 часов 31 декабря до 8 часов 1 января 2025 года Красная площадь закрыта для посещения", - пояснили в ведомстве.
В главке добавили, что ГУМ-каток будет работать в соответствии со своим расписанием.
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