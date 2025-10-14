В общенациональной забастовке в Бельгии участвуют более 100 тыс. человек

Все вылеты из аэропорта Брюсселя отменены. Демонстрации уже переросли в стычки с полицией. Правоохранителей начали забрасывать пиротехникой. Полицейские в ответ применяли водометы, слезоточивый газ и дубинки.

В акциях протеста участвуют более 100 тыс. человек. Люди выступают против сокращения пенсионного обеспечения и урезания расходов в сфере здравоохранения.



Такие реформы накануне предложил премьер-министр Бельгии. По мнению властей, экономия на нормальной жизни нужна для преодоления экономических трудностей страны.