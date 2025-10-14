3.69 BYN
В общенациональной забастовке в Бельгии участвуют более 100 тыс. человек
Автор:Редакция news.by
В Бельгии стартовала общенациональная забастовка. Организаторами стали профсоюзы. Акция неповиновения затрагивает большую часть сфер профессиональной деятельности: от розничной торговли до логистики.
Все вылеты из аэропорта Брюсселя отменены. Демонстрации уже переросли в стычки с полицией. Правоохранителей начали забрасывать пиротехникой. Полицейские в ответ применяли водометы, слезоточивый газ и дубинки.
В акциях протеста участвуют более 100 тыс. человек. Люди выступают против сокращения пенсионного обеспечения и урезания расходов в сфере здравоохранения.
Такие реформы накануне предложил премьер-министр Бельгии. По мнению властей, экономия на нормальной жизни нужна для преодоления экономических трудностей страны.