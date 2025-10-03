3.69 BYN
В Одессе расследуют служебную халатность, повлекшую затопление города
Автор:Редакция news.by
В Одессе начали расследование возможной служебной халатности должностных лиц Одесского горсовета, из-за которой произошло масштабное затопление города и гибель 10 человек. Об этом сообщает БЕЛТА со ссылкой на агентство УНН.
Служебная халатность могла проявляться в ненадлежащем содержании дренажно-отводной системы для воды на территории города и непринятии необходимых мер для своевременного водоотведения. Открыто уголовное производство.
Ранее сообщалось, что из-за недавней непогоды в Одессе погибли 10 человек, в том числе ребенок. В Одесской области 2 октября объявили днем траура.
Фото: pexels.com