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В Оксфордский словарь добавили 42 новых слова из разных языков. Что в списке?
В Оксфордский словарь английского языка (OED) добавили 42 новых слова из разных языков, которые теперь входят в "мировой английский". Это непереводимые термины, значение которых трудно передать на других языках. Об этом сообщается на сайте словаря, пишет БЕЛТА.
В список вошли слова из разных регионов мира - Филиппин, Ирландии, Малайзии, Сингапура и Южной Африки. Так, в словарь попало филиппинское слово "гигил" (gigil). Оно описывает запредельное умиление, сильную волну эмоций, что аж хочется "сжать кулаки, скрипеть зубами, ущипнуть или обнять того, кто кажется очаровательным". Также туда вошли и другие филиппинские слова: "видеоке" (videoke) - местная версия караоке с подсчетом баллов, "салакот" (salakot) - легкая широкополая шляпа, которую традиционно носят фермеры, "сандо" (sando) - безрукавка, жилет.
Из Сингапура и Малайзии пришли слова, связанные с едой. Среди них тосты "кая" (kaya) с джемом из кокосового молока, яиц и сахара, "кетупет" (ketupat) - небольшой рисовый пирог. В список новых слов также попало междометье "аламак" (alamak), выражающее удивление, шок, смятение или возмущение.
Из Южной Африки в английский язык вошло междометие "йох" (yoh), используемое для выражения различных эмоций или реакций, таких как удивление, изумление, восхищение, шок или горе, а из Ирландии добавилось выражение to act the maggot, обозначающее "вести себя как личинка", т.е. действовать или вести себя глупо, разыгрывать дурака.