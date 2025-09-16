3.64 BYN
3.04 BYN
3.57 BYN
В ООН признали действия Израиля в секторе Газа геноцидом
В ООН официально назвали действия Израиля в секторе Газа геноцидом. Это следует из доклада экспертов специальной комиссии международной организации.
В ходе проведенного расследования установлено, что Тель-Авив частично уничтожил репродуктивную способность палестинцев анклава, в том числе путем введения мер, направленных на предотвращение деторождения; преднамеренно создал условия жизни, рассчитанные на физическое уничтожение палестинцев как этнической группы. Все это - основные индикаторы геноцида согласно Римскому статуту и Конвенции о предупреждении преступления геноцида и наказании за него.
16 сентября Израиль начал масштабное наступление с целью полного захвата Газы. ЦАХАЛ перешел в наступление на город всего через несколько часов после встречи премьера Нетаньяху с госсекретарем США Рубио. Ночью израильская авиация нанесла массированные удары по Газе, после чего в город вошли танки. В результате операции уже погибли не менее 68 человек, десятки пострадали.