В ООН признали действия Израиля в секторе Газа геноцидом

В ООН официально назвали действия Израиля в секторе Газа геноцидом. Это следует из доклада экспертов специальной комиссии международной организации.

В ходе проведенного расследования установлено, что Тель-Авив частично уничтожил репродуктивную способность палестинцев анклава, в том числе путем введения мер, направленных на предотвращение деторождения; преднамеренно создал условия жизни, рассчитанные на физическое уничтожение палестинцев как этнической группы. Все это - основные индикаторы геноцида согласно Римскому статуту и Конвенции о предупреждении преступления геноцида и наказании за него.