В Париже разогнали пропалестинскую акцию

В Париже правоохранители применили силовые методы против мирных протестующих. Полиция пыталась разогнать митинг против участия Израиля в выставке, посвященной средствам безопасности.

Столкновения развернулись прямо у выставочного центра. Участники акции требовали прекращения продажи оружия Израилю.

Отдельной критике подверглась позиция Макрона, которому признание Государства Палестина не мешает продавать Тель-Авиву основные комплектующие для вооружений.

