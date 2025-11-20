3.67 BYN
В Париже разогнали пропалестинскую акцию
Автор:Редакция news.by
В Париже правоохранители применили силовые методы против мирных протестующих. Полиция пыталась разогнать митинг против участия Израиля в выставке, посвященной средствам безопасности.
Столкновения развернулись прямо у выставочного центра. Участники акции требовали прекращения продажи оружия Израилю.
Отдельной критике подверглась позиция Макрона, которому признание Государства Палестина не мешает продавать Тель-Авиву основные комплектующие для вооружений.