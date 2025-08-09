В Париже задержали нарушителя, спрыгнувшего с парашютом с Эйфелевой башни

Во французской столице сотрудники полиции задержали мужчину, который спрыгнул с парашютом с Эйфелевой башни. Инцидент произошел 9 августа, сообщает ТАСС со ссылкой на издание Le Journal du Dimanche.

По данным источников, трое молодых людей взобрались на Эйфелеву башню в 05:20 по местному времени, когда монумент еще был закрыт для посетителей. Спустя час один из них спрыгнул с башни с парашютом, приземлившись на Марсовом поле, где он был задержан нарядом полиции.

Отмечается, что нарушителей обвиняют в "несанкционированном проникновении в здание, являющееся памятником архитектуры". Жалобу на их действия подал представитель Общества по эксплуатации Эйфелевой башни.