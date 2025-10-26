В Париже задержаны двое подозреваемых в ограблении Лувра

Французская полиция арестовала двоих мужчин, подозреваемых в участии в краже из Лувра. Одного из них задержали в парижском аэропорту Шарль-де-Голль - он пытался улететь в Алжир. Всего в деле фигурируют четыре подозреваемых, включая двух непосредственных исполнителей и двух пособников.

Установлено, в частности, что грабителям помогал один из охранников музея. Об этом сообщила британская газета The Telegraph со ссылкой на источники.



Накануне преступления он передал грабителям информацию о системах безопасности Лувра. Ограблением века занимаются свыше сотни следователей. На поиск преступников из парижского бюджета выделено в 10 раз больше средств, чем на любое другое преступление.