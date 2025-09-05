3.70 BYN
В Подмосковье упал легкомоторный самолет - погиб пилот
Автор:Редакция news.by
В Подмосковье упал легкомоторный самолет - погиб пилот
В Луховицах (Подмосковье) упал легкомоторный самолет. Об этом сообщают "Известия".
По предварительным данным, в результате случившегося погиб пилот. В настоящее время обстоятельства инцидента выясняются.