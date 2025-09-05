Смотреть онлайнПрограмма ТВ
В Подмосковье упал легкомоторный самолет - погиб пилот

В Луховицах (Подмосковье) упал легкомоторный самолет. Об этом сообщают "Известия".

По предварительным данным, в результате случившегося погиб пилот. В настоящее время обстоятельства инцидента выясняются.

Россиякрушение самолета