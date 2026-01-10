В Польше месяцами ждут консультации врача

Ожидание приема врача в Польше часто приходится ждать недели или месяцы. Проблема затрагивает и тех, кто нуждается в срочной консультации, и пациентов с хроническими заболеваниями.

В третьем квартале 2025 года очереди во многих польских клиниках и больничных палатах достигали десятков тысяч, а в некоторых случаях даже сотен тысяч человек. Большие очереди и на некоторые диагностические исследования, в том числе МРТ и колоноскопию.