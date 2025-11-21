В Польше начали спецоперацию по охране железной дороги

Целями операции стали противодействие актам диверсии на ж/д инфраструктуре и охрана общественной безопасности. Работа армии и полиции будет включать наблюдение и патрулирование.

Ранее в Минобороны Польши сообщили, что количество военных, охраняющих железную дорогу, будет увеличено до 10 тыс. Также обсуждается идея использования беспилотников для проверки железных дорог перед прохождением поездов. Кроме того, рассматривается применение искусственного интеллекта для поиска повреждений на путях.