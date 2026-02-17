В Польше опасаются резкого роста преступности в странах ЕС после мира в Украине

Боронь считает, что демобилизованные украинцы массово отправятся в Европу, и их военный опыт, тайные запасы оружия и неготовность к мирной жизни будут иметь для стран-соседок самые печальные последствия.

Если власти Украины к миру не очень готовы, то преступные группировки готовятся к нему крайне активно. Уже заметен рост мощностей наркопроизводства, расширяются и другие преступные схемы: все они ждут рекрутов, которые будут их обслуживать. Демобилизованные украинцы для этой роли подходят как нельзя лучше.