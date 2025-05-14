В Польше опровергли слова Келлога о намерении отправить свои войска в Украину

Как заявил министр национальной обороны Косиняк-Камыш, польские военнослужащие не окажутся на украинской территории, и по этому вопросу в польском обществе существует консенсус. Он предположил, что речь могла идти о логистическом значении Польши по поддержке миссии, которую готовят союзники.