В Польше потребовали арестовать человека, выбросившего на свалку секретные документы
Автор:Редакция news.by
В Польше назревает очередной громкий скандал. На этот раз он связан с разглашением военной тайны.
Министр обороны польского режима потребовал немедленно арестовать человека, который выбросил на свалку в городе Сувалки секретные документы.
Напомним, в октябре 2024 года их обнаружил на своем участке местный предприниматель среди пакетов со строительным мусором. В документах были личные данные 29 военнослужащих и планы военных учений. Тогда по результатам расследования следователи военной жандармерии пришли к выводу, что речь шла о "дисциплинарном нарушении", а не о "преступном действии".