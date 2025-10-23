В Польше потребовали арестовать человека, выбросившего на свалку секретные документы

В Польше назревает очередной громкий скандал. На этот раз он связан с разглашением военной тайны.

Напомним, в октябре 2024 года их обнаружил на своем участке местный предприниматель среди пакетов со строительным мусором. В документах были личные данные 29 военнослужащих и планы военных учений. Тогда по результатам расследования следователи военной жандармерии пришли к выводу, что речь шла о "дисциплинарном нарушении", а не о "преступном действии".