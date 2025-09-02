В Польше прошел протест учителей у здания Минобразования

Новый учебный год в Польше начался с протеста учителей перед зданием Министерства образования. В Варшаве собрались педагоги со всей страны, они требуют повышения зарплаты на 10 %, привязки окладов к средней зарплате по стране и более благоприятных условий для профессиональной деятельности.

Все предыдущие повышения, которых через протесты сумели добиться учителя, съела инфляция. Также протестующие устали быть крайними, когда родители перекладывают всю ответственность на школу.

Педагоги говорят прямо - если система не изменится, то в профессию не придут молодые, а опытные просто уйдут.