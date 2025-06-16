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В Польше родители требуют пересмотреть принцип набора учеников в школах
Усталость от украинского вопроса в Польше чувствуется в системе образования. Группа родителей из начальной школы в Седльце требует, чтобы в классы принимали меньше украинских детей, поскольку это создает серьезные образовательные и социальные проблемы.
Соответствующую петицию родительский совет направил городским властям. Подписанты утверждают, что иммигранты не хотят ассимилироваться и изучать польский язык. Учителя вынуждены тратить на них больше внимания, что, естественно, делается за счет общего учебного времени.
Более того, польские дети сообщали о нападениях - как словесных, так и физических - со стороны украинских сверстников. В настоящее время в школе в Седльце обучаются 65 украинцев, что составляет седьмую часть всех детей. Родительский совет также призвал городские власти проверить, все ли школы города одинаково обременены "гостями" из Украины.