В Польше родители требуют пересмотреть принцип набора учеников в школах

Усталость от украинского вопроса в Польше чувствуется в системе образования. Группа родителей из начальной школы в Седльце требует, чтобы в классы принимали меньше украинских детей, поскольку это создает серьезные образовательные и социальные проблемы.

Соответствующую петицию родительский совет направил городским властям. Подписанты утверждают, что иммигранты не хотят ассимилироваться и изучать польский язык. Учителя вынуждены тратить на них больше внимания, что, естественно, делается за счет общего учебного времени.