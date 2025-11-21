3.68 BYN
В Польше ужесточат регулирование интернета: принят закон о блокировке незаконного контента
Автор:Редакция news.by
Варшава собирается заняться цензурой во Всемирной паутине. 21 ноября Польский Сейм принял поправку к закону об оказании электронных услуг.
Это позволит блокировать информацию в интернете. А именно удалять онлайн-контент, связанный с запрещенными действиями (их 27), предусмотренными Уголовным кодексом.
Это в том числе пропаганда тоталитарных идеологий, а также разжигание ненависти и оскорбления по национальному, этническому, расовому или религиозному признакам.
В правительстве назвали эти меры инструментом для борьбы с незаконным контентом, финансовым мошенничеством в интернете и дезинформацией. После одобрения в Сейме законопроект будет передан на рассмотрение в Сенат.