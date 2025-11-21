В Польше ужесточат регулирование интернета: принят закон о блокировке незаконного контента

Варшава собирается заняться цензурой во Всемирной паутине. 21 ноября Польский Сейм принял поправку к закону об оказании электронных услуг.

Это позволит блокировать информацию в интернете. А именно удалять онлайн-контент, связанный с запрещенными действиями (их 27), предусмотренными Уголовным кодексом.

Это в том числе пропаганда тоталитарных идеологий, а также разжигание ненависти и оскорбления по национальному, этническому, расовому или религиозному признакам.