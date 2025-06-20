В Польше взорвали и выпотрошили два банкомата

В польских Татрах были взорваны и выпотрошены два банкомата.

Если для Польши подобные грабежи - это, скорее, экзотика, то в соседней Германии такие преступления стали нормой. Оттого полиция опасается, что в стране начали распространяться немецкие преступные обычаи.

Граждане крайне недовольны - грабители-бомбисты так и не пойманы, зато те, кто обругает в соцсетях премьер-министра, обычно задерживаются в считаные часы.

А Еврокомиссия тем временем подала в суд Евросоюза сразу два иска против Польши. К Варшаве выдвинуты претензии экологического характера. Брюссель полагает, что Польша не обеспечивает гражданам и юридическим лицам надлежащей защиты от загрязнения воздуха и питьевой воды. Эти судебные дела могут закончиться огромными денежными взысканиями.