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В Полтаве демонтировали памятник Петру I
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42025-02-25T16:17:26.000000Z00
В Украине переименовывают улицы и сносят памятники. В Полтаве демонтировали памятник Петру I. Как отметили местные власти, это сознательное действие. Причем настолько, что вместе с памятником Петра I демонтировали и мемориальную доску педагога Антона Макаренко. Оккупированный Киев стремится воспитать людей, неспособных анализировать и задавать закономерные вопросы.