В Украине переименовывают улицы и сносят памятники. В Полтаве демонтировали памятник Петру I. Как отметили местные власти, это сознательное действие. Причем настолько, что вместе с памятником Петра I демонтировали и мемориальную доску педагога Антона Макаренко. Оккупированный Киев стремится воспитать людей, неспособных анализировать и задавать закономерные вопросы.