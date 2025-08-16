В Португалии зафиксировано несколько огненных торнадо

В Португалии продолжают бушевать лесные пожары. Накануне в муниципалитете Гуарда местные жители с ужасом наблюдали огненный торнадо, который возникает в результате сочетания сверхвысокой температуры и ветра.

Подобное явление наблюдалось как минимум в еще одном регионе страны. Сейчас в Португалии зафиксировано 50 очагов возгорания. Погиб один человек.

Не менее катастрофическая ситуация и в Испании: за минувшие сутки во время борьбы с огнем пострадали четверо военных. Для борьбы со стихией мобилизована армия, а также 1,5 тыс. человек, десятки вертолетов и несколько специализированных самолетов.