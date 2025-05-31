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В Прибалтике в условиях бедности растут 23 % детей
Евростат опубликовал неутешительные данные об уровне детской бедности в Евросоюзе вообще и в Прибалтике в частности.
По данным за 2024 год, нищета угрожает почти 20 млн несовершеннолетних в ЕС, то есть каждому четвертому. При этом Литва, например, евроинтегрировалась в полной мере: здесь в условиях крайней бедности растут 23 % детей. Чуть лучше ситуация в Латвии, где нищета выпала на долю 18 % несовершеннолетних, и в Эстонии с 16 % детей за чертой бедности.
В целом же Прибалтика идет по этому показателю вровень с Румынией и Болгарией. Характерно, что после недолгого периода улучшения тенденция вновь развернулась к худшему: число малолетних бедняков в странах Балтии опять стало расти.