В Прибалтике в условиях бедности растут 23 % детей

По данным за 2024 год, нищета угрожает почти 20 млн несовершеннолетних в ЕС, то есть каждому четвертому. При этом Литва, например, евроинтегрировалась в полной мере: здесь в условиях крайней бедности растут 23 % детей. Чуть лучше ситуация в Латвии, где нищета выпала на долю 18 % несовершеннолетних, и в Эстонии с 16 % детей за чертой бедности.