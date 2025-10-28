3.70 BYN
В пригороде Стамбула обрушился шестиэтажный дом
Автор:Редакция news.by
Шестиэтажный дом обрушился в турецком городе Гебзе в 60 км от Стамбула, данных о пострадавших пока нет. Об этом сообщает БЕЛТА со ссылкой на ТАСС и телеканал NTV.
На месте происшествия работают подразделения спасателей. NTV отмечает, что вблизи дома проводятся работы по прокладке линии метро. По информации телеканала A-haber, под обломками здания могут находиться порядка шести человек.
Мэр Гебзе Зиннур Бююкгёз сообщил в эфире телеканала CNN Turk, что в доме проживали две семьи из семи человек, однако пока неизвестно, находились ли они в нем в момент обрушения.
Инцидент произошел около 07:00 по местному времени.