3.70 BYN
2.95 BYN
3.44 BYN
В результате ДТП в США сбежали опасные обезьяны
В штате Миссисипи (США) после ДТП сбежали зараженные вирусами лабораторные обезьяны. По словам полиции, приматы агрессивны и представляют угрозу для людей.
Инцидент произошел 28 октября в округе Джаспер, штат Миссисипи. Грузовик вез макак-резусов из Тулейнского университета.
"Приматы представляют угрозу для людей, они агрессивны, у них гепатит С, герпес и COVID, и для общения с ними потребуются средства индивидуальной защиты", - отметил водитель транспортного средства, в котором находились животные.
Пять обезьян были уничтожены, одну до сих пор ищут спецслужбы. Власти призвали местных жителей не приближаться к животному и немедленно сообщать о его местонахождении.
На кадрах с места аварии видны разбросанные ящики с надписью "живые животные" и обезьяны, скрывающиеся в высокой траве.