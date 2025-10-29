В результате ДТП в США сбежали опасные обезьяны

В штате Миссисипи (США) после ДТП сбежали зараженные вирусами лабораторные обезьяны. По словам полиции, приматы агрессивны и представляют угрозу для людей.

Инцидент произошел 28 октября в округе Джаспер, штат Миссисипи. Грузовик вез макак-резусов из Тулейнского университета.

"Приматы представляют угрозу для людей, они агрессивны, у них гепатит С, герпес и COVID, и для общения с ними потребуются средства индивидуальной защиты", - отметил водитель транспортного средства, в котором находились животные.

Пять обезьян были уничтожены, одну до сих пор ищут спецслужбы. Власти призвали местных жителей не приближаться к животному и немедленно сообщать о его местонахождении.