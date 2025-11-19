В результате удара Израиля по лагерю на юге Ливана погибли 13 человек

13 человек погибли и еще несколько пострадали при израильском ударе по лагерю палестинцев на юге Ливана, сообщает Минздрав республики. Беспилотник попал в автомобиль на парковке мечети на территории убежища.

При этом ЦАХАЛ заявляет, что атака была нацелена на террористов, действовавших на тренировочном полигоне ХАМАС. По данным военных, пораженный объект использовался боевиками для подготовки, тренировок и планирования атак против израильских сил и государства Израиль.