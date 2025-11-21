3.68 BYN
В результате взрыва на химическом заводе в Пакистане погибли не менее 19 человек
Автор:Редакция news.by
Не менее 19 человек погибли в результате мощного взрыва на химическом заводе на северо-востоке Пакистана.
Среди погибших 6 детей. Есть раненые, 6 человек находятся в критическом состоянии. Поиски выживших продолжаются. Власти опасаются, что под завалами могут находиться люди.
По предварительной версии, на предприятии взорвался либо котел, либо устройство для нагрева химикатов.