Смотреть онлайнПрограмма ТВ
ПолитикаЭкономикаПрезидентОбществоВ миреРегионыКультураПроисшествияЗдоровьеСпортТехнологииКругозор
ЕвропаКитайСШАУкраинаРоссияБлижний Восток

В результате взрыва на химическом заводе в Пакистане погибли не менее 19 человек

Не менее 19 человек погибли в результате мощного взрыва на химическом заводе на северо-востоке Пакистана.

Среди погибших 6 детей. Есть раненые, 6 человек находятся в критическом состоянии. Поиски выживших продолжаются. Власти опасаются, что под завалами могут находиться люди.

По предварительной версии, на предприятии взорвался либо котел, либо устройство для нагрева химикатов.

Разделы:

В миреПроисшествия

Теги:

взрывхимический заводПакистан