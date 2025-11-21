В результате взрыва на химическом заводе в Пакистане погибли не менее 19 человек

Не менее 19 человек погибли в результате мощного взрыва на химическом заводе на северо-востоке Пакистана.

Среди погибших 6 детей. Есть раненые, 6 человек находятся в критическом состоянии. Поиски выживших продолжаются. Власти опасаются, что под завалами могут находиться люди.