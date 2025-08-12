В результате взрыва на сталелитейном заводе США 5 пострадавших находятся в критическом состоянии

Два человека погибли и еще 10 пострадали в результате сильного взрыва на сталелитейном заводе в американском городе Клэртон.

По информации СМИ, один рабочий был найден живым среди обломков спустя несколько часов после взрыва. Пятеро пострадавших находятся в критическом, но стабильном состоянии, остальные выписаны из больницы. Причина ЧП пока не установлена. Предварительно всему виной могла стать утечка газа.