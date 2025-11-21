3.68 BYN
2.96 BYN
3.41 BYN
В новогоднюю ночь в Риге планируют запретить запуск фейерверков в 23:00
В столице Латвии планируют ввести запрет на использование пиротехники в новогоднюю ночь по московскому времени. Нарушителям этого правила будут грозить крупные штрафы. Об этом сообщил вице-мэр города Эдвард Ратниекс, информируют латвийские СМИ.
Комитет Рижской думы по вопросам безопасности, правопорядка и предотвращения коррупции поддержал обязательные нормы, которые определяют, когда можно и нельзя использовать фейерверки и пиротехнику на территории города. В новогоднюю ночь они будут разрешены только с 00:00 до 01:00 по местному времени, а не в 23:00, когда праздник отмечают в Москве.
Физическим лицам за запуск фейерверков в неположенное время грозит штраф до 350 евро. Для компаний и юридических лиц сумма наказания может достигать 1,4 тыс. евро.
Ограничения начнут применять после официального утверждения правил в начале декабря.