В новогоднюю ночь в Риге планируют запретить запуск фейерверков в 23:00

Фейерверк. Фото БЕЛТА

В столице Латвии планируют ввести запрет на использование пиротехники в новогоднюю ночь по московскому времени. Нарушителям этого правила будут грозить крупные штрафы. Об этом сообщил вице-мэр города Эдвард Ратниекс, информируют латвийские СМИ.

Комитет Рижской думы по вопросам безопасности, правопорядка и предотвращения коррупции поддержал обязательные нормы, которые определяют, когда можно и нельзя использовать фейерверки и пиротехнику на территории города. В новогоднюю ночь они будут разрешены только с 00:00 до 01:00 по местному времени, а не в 23:00, когда праздник отмечают в Москве.

Физическим лицам за запуск фейерверков в неположенное время грозит штраф до 350 евро. Для компаний и юридических лиц сумма наказания может достигать 1,4 тыс. евро.

Ограничения начнут применять после официального утверждения правил в начале декабря.

В мире

Латвия