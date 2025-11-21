В новогоднюю ночь в Риге планируют запретить запуск фейерверков в 23:00

В столице Латвии планируют ввести запрет на использование пиротехники в новогоднюю ночь по московскому времени. Нарушителям этого правила будут грозить крупные штрафы. Об этом сообщил вице-мэр города Эдвард Ратниекс, информируют латвийские СМИ.

Комитет Рижской думы по вопросам безопасности, правопорядка и предотвращения коррупции поддержал обязательные нормы, которые определяют, когда можно и нельзя использовать фейерверки и пиротехнику на территории города. В новогоднюю ночь они будут разрешены только с 00:00 до 01:00 по местному времени, а не в 23:00, когда праздник отмечают в Москве.