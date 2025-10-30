Смотреть онлайнПрограмма ТВ
ПолитикаЭкономикаПрезидентОбществоВ миреРегионыКультураПроисшествияЗдоровьеСпортТехнологииКругозор
ЕвропаКитайСШАУкраинаРоссияБлижний Восток

В Риге требуют сохранить приверженность Cтамбульской конвенции

Вечером 29 октября в Латвии прошла самая массовая акция протеста за последние годы.

К Сейму пришли не менее 5 тыс. человек, которые требовали от депутатов помешать выходу страны из так называемой Стамбульской конвенции (этот документ направлен на борьбу с насилием против женщин и насилием в семье).

Изображение

30 октября Сейм должен проголосовать за отказ Латвии от соблюдения этого документа. Власти считают, что в нем содержатся положения, которые противоречат местным традиционным ценностям.

Разделы:

В миреЕвропа

Теги:

протестыЛатвия