3.71 BYN
2.95 BYN
3.44 BYN
В Риге требуют сохранить приверженность Cтамбульской конвенции
Автор:Редакция news.by
Вечером 29 октября в Латвии прошла самая массовая акция протеста за последние годы.
К Сейму пришли не менее 5 тыс. человек, которые требовали от депутатов помешать выходу страны из так называемой Стамбульской конвенции (этот документ направлен на борьбу с насилием против женщин и насилием в семье).
30 октября Сейм должен проголосовать за отказ Латвии от соблюдения этого документа. Власти считают, что в нем содержатся положения, которые противоречат местным традиционным ценностям.