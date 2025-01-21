В России подешевела красная икра. Цены были необоснованно завышены, убеждены в Рыбном союзе

Лососевая икра в России в начале года подешевела на 10 % относительно декабрьских значений и стала на 15-20 % дешевле, чем в ноябре. Об этом говорится в заявлении Рыбного союза.

Объем производства как раз под потребности внутреннего рынка, экспорт минимален, а цены необоснованно завышены, убеждены в Рыбном союзе.

По данным Росстата, объем производства икры в России в январе - ноябре 2024 года составил почти 9,5 тыс. тонн. Это в 2,5 раза меньше, чем за такой же период 2023 года.