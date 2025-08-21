В России расширили список болезней, запрещающих вождение автомобиля. Отныне права не смогут получить граждане с диагнозами "аутизм", "синдром Аспергера" и "синдром Ретта".

Под запрет также попадают водители с дальтонизмом (нарушением восприятия красного и зеленого цветов).