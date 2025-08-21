3.70 BYN
2.97 BYN
3.47 BYN
В России расширили список болезней, запрещающих вождение автомобиля
Автор:Редакция news.by
В России расширили список болезней, запрещающих вождение автомобиля. Отныне права не смогут получить граждане с диагнозами "аутизм", "синдром Аспергера" и "синдром Ретта".
Под запрет также попадают водители с дальтонизмом (нарушением восприятия красного и зеленого цветов).
Другие противопоказания остаются без изменений. Среди них - эпилепсия, шизофрения и иные серьезные заболевания. Изменения начнут действовать с 1 сентября.