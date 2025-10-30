В России за ночь уничтожили 170 украинских БПЛА

Очередная атака украинских дронов на российские территории. В ночь на 30 октября системы ПВО уничтожили 170 беспилотников самолетного типа. Информации о пострадавших и разрушениях не поступало.

В то же время российская армия нанесла массированный удар по энергетической инфраструктуре Украины.

Между тем Зеленский выступил с панической речью по поводу окружения российскими войсками группировок ВСУ в Купянске и Красноармейске. Он назвал ситуацию сложной. По его словам, интенсивность боевых действий здесь исключительная и удерживать территории удается с большим трудом.