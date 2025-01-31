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В России завершены испытания гиперзвуковых крылатых ракет "Циркон"
Пуски гиперзвуковых крылатых ракет "Циркон" в рамках испытаний с подводных лодок завершены, идет процесс принятия ракет на вооружение. Об этом сообщил журналистам гендиректор - генконструктор НПО машиностроения Александр Леонов, пишет РИА Новости.
"Мы испытания провели. Там целая программа принятия его на вооружение, но она абсолютно не связана с самим "Цирконом". Нам для этого никаких испытаний проводить не требуется. Корабли оснащаются в том порядке, в котором это установлено министерством обороны", - сказал Леонов в кулуарах Академических чтений по космонавтике.
Так он ответил на вопрос, когда возобновятся лётные испытания крылатых ракет "Циркон" с подводного носителя.
"Циркон" - первая в мире гиперзвуковая крылатая ракета морского базирования, скорость ее полета достигает девяти скоростей звука. Этими ракетами уже вооружаются фрегаты проекта 22350, новейшие многоцелевые подлодки проекта 885М "Ясень-М", а также находящийся на модернизации ракетный крейсер "Адмирал Нахимов" и модернизируемые подлодки проекта 949А "Антей". Также ожидается, что "Цирконы" получат все строящиеся и новые фрегаты и корветы.