В России завершены испытания гиперзвуковых крылатых ракет "Циркон"

Пуски гиперзвуковых крылатых ракет "Циркон" в рамках испытаний с подводных лодок завершены, идет процесс принятия ракет на вооружение. Об этом сообщил журналистам гендиректор - генконструктор НПО машиностроения Александр Леонов, пишет РИА Новости.

"Мы испытания провели. Там целая программа принятия его на вооружение, но она абсолютно не связана с самим "Цирконом". Нам для этого никаких испытаний проводить не требуется. Корабли оснащаются в том порядке, в котором это установлено министерством обороны", - сказал Леонов в кулуарах Академических чтений по космонавтике.

Так он ответил на вопрос, когда возобновятся лётные испытания крылатых ракет "Циркон" с подводного носителя.