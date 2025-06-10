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Из украинского плена возвращена вторая группа российских военнослужащих
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Россия, согласно договоренностям в Стамбуле, смогла вернуть вторую группу российских военнослужащих. В свою очередь РФ передала Украине такое же количество военнопленных ВСУ, сообщает ТАСС со ссылкой на Минобороны РФ.
"10 июня в соответствии с российско-украинскими договоренностями, достигнутыми 2 июня в Стамбуле, с подконтрольной киевскому режиму территории возвращена вторая группа российских военнослужащих. Взамен передана группа военнопленных ВСУ", - сказали в Миноброны.
В МО РФ уточнили, что в настоящее время российские военнослужащие находятся на территории Республики Беларусь, где им оказывается необходимая психологическая и медицинская помощь. Все российские военнослужащие будут доставлены в Российскую Федерацию для прохождения лечения и реабилитации в медицинских учреждениях Минобороны России.
Напомним, накануне, 9 июня, с подконтрольной киевскому режиму территории возвращена первая группа российских военнослужащих в возрасте до 25 лет.