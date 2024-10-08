В Румынии отстранили от президентской гонки Диану Шошоакэ

Верховный суд Румынии запретил участвовать в президентских выборах Диане Шошоакэ за ее "пророссийские, антиевропейские и антинатовские взгляды".

В постановлении говорится, что такая позиция лишает ее права баллотироваться на высший государственный пост.

Политики из разных политических кругов уже указали, что такое решение представляет собой беспрецедентную угрозу правовым ценностям Румынии и нарушает закон.

Шошоакэ неоднократно призывала к мирным переговорам по украинскому конфликту и критиковала Урсулу фон дер Ляйен. В частности за то, что та "своей политикой убивает людей в Украине".