В Самарканде стартует 43-я Генеральная конференция ЮНЕСКО
Вопросы образования, науки, цифровых преобразований, сохранения культурного наследия и борьба с изменением климата - на протяжении двух недель эти темы будут ключевыми на саммите в Узбекистане. В Самарканде стартует 43-я Генеральная конференция ЮНЕСКО.
Генеральная конференция ЮНЕСКО
Генеральная конференция - это высший руководящий орган ЮНЕСКО. Собирается раз в два года, и впервые за 40 лет за пределами парижской штаб-квартиры. До этого подобное было лишь один раз: 40 лет назад собирались в болгарской Софии. Инициатором проведения в Самарканде Генеральной конференции выступил Узбекистан и лично президент.
Шавкат Мирзиеев (это уже подтвердила его-пресс-служба) примет участие в церемонии открытия. Как ожидается, он представит инициативы по укреплению международного сотрудничества в сферах культуры, науки и образования, а также проведет ряд двусторонних встреч. Традиционно на конференции принимают ключевые документы, согласовывается бюджет, решаются вопросы о приеме новых членов, ждем и утверждения нового генерального директора ЮНЕСКО. Заявлены более 5 тыс. экспертов. Только из секретариата ЮНЕСКО 400 сотрудников. Всего участвует 194 страны. Голос Беларуси в Самарканде тоже услышим.
С учетом такого количества иностранных участников, среди которых главы государств, руководители международных организаций, министры и послы, приняты беспрецедентные меры безопасности. На 2 недели (по 14 ноября) в Самарканде ограничили движение транспорта, перекрыта часть въездных дорог. Правоохранители призвали граждан учитывать это при планировании поездок. Что касается гостей и участников, только получив предварительную аккредитацию можно было бронировать гостиницу в Самарканде. По всему маршруту, начиная от аэропорта, работают волонтеры. В основном это студенты местных университетов. А это около 800 человек. Все они прошли обучение.
Самарканд не только в эти дни центр всемирного наследия. В список ЮНЕСКО исторический центр города был внесен еще в 2001 году. Самарканд - ровесник Рима и Афин. Его называют жемчужиной Востока. Здесь находится середина Великого шелкового пути. И символично основной локацией 43-й сессии Генеральной конференции ЮНЕСКО будет туристический комплекс под называнием "Шелковый путь".