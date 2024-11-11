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В Саудовской Аравии из-за сильных ливней с градом начался потоп
На Саудовскую Аравию обрушился мощный шторм. Из-за сильных ливней с градом начался потоп. В некоторых районах королевства объявлено чрезвычайное положение. А для Мекки, Медины и портового города Джидды установлен красный уровень опасности.
В последний раз такой мощный потоп был в Саудовской Аравии в 2009 году. Тогда улицы городов превратились в реки, по которым плавали смытые водой автомобили. Погибли сотни человек.
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