В Северной Ирландии антимигрантские протесты переросли в массовые беспорядки

В североирландском городе Баллимина уже несколько дней не утихают антимигрантские протесты, которые переросли в массовые беспорядки.

Полиции пока не удается стабилизировать ситуацию. Демонстранты закидывают правоохранителей камнями, петардами и бутылками с зажигательной смесью. В ответ стражи порядка применяют водометы, слезоточивый газ и резиновые пули. За это время пострадали более 40 сотрудников полиции, задержаны десятки человек.