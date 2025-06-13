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В Северной Ирландии антимигрантские протесты переросли в массовые беспорядки
В североирландском городе Баллимина уже несколько дней не утихают антимигрантские протесты, которые переросли в массовые беспорядки.
Полиции пока не удается стабилизировать ситуацию. Демонстранты закидывают правоохранителей камнями, петардами и бутылками с зажигательной смесью. В ответ стражи порядка применяют водометы, слезоточивый газ и резиновые пули. За это время пострадали более 40 сотрудников полиции, задержаны десятки человек.
Особое возмущение у местных вызвало то, что семью подозреваемых в изнасиловании несовершеннолетней (из-за этого случая и начались протесты) вывезли в миграционный центр в городе Ларн. Вскоре данное заведение подожгли неизвестные. Чтобы обезопасить свои дома, жители Баллимины начали вывешивать таблички с надписью "здесь живут местные".