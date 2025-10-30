3.71 BYN
В штате Нью-Йорк объявили режим ЧП из-за шатдауна
Автор:Редакция news.by
Власти Нью-Йорка объявили режим ЧП из-за шатдауна, чтобы не допустить голода среди малоимущих на фоне парализованного бюджета США.
Губернатор сообщила о выделении 65 млн долларов на экстренную продовольственную помощь. Вынужденная мера позволит обеспечить около 40 млн порций еды для нуждающихся.
Ранее аналогичный режим ЧС был введен в Вирджинии. Напомним, шатдаун уже стал вторым по продолжительности в истории страны.
Экономический ущерб оценивается в 15 млрд долларов в день. Это серьезно ограничило работу ряда служб, в том числе ФБР, сообщает Reuters.