В штате Нью-Йорк объявили режим ЧП из-за шатдауна

Власти Нью-Йорка объявили режим ЧП из-за шатдауна, чтобы не допустить голода среди малоимущих на фоне парализованного бюджета США.



Губернатор сообщила о выделении 65 млн долларов на экстренную продовольственную помощь. Вынужденная мера позволит обеспечить около 40 млн порций еды для нуждающихся.



Ранее аналогичный режим ЧС был введен в Вирджинии. Напомним, шатдаун уже стал вторым по продолжительности в истории страны.



Экономический ущерб оценивается в 15 млрд долларов в день. Это серьезно ограничило работу ряда служб, в том числе ФБР, сообщает Reuters.