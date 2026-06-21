В Швейцарии завершились переговоры США и Ирана с участием посредников из Катара и Пакистана. Американская сторона заявляет о "значительном прогрессе". При этом вице-президент США Джей Ди Вэнс уточнил, что переговоры носят технический характер и вряд ли решат все разногласия. Примечательно, что члены иранской делегации отказались от запланированной совместной фотосессии и церемонии рукопожатий с американцами.