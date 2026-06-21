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В Швейцарии завершились переговоры США и Ирана
В Швейцарии завершились переговоры США и Ирана с участием посредников из Катара и Пакистана. Американская сторона заявляет о "значительном прогрессе". При этом вице-президент США Джей Ди Вэнс уточнил, что переговоры носят технический характер и вряд ли решат все разногласия. Примечательно, что члены иранской делегации отказались от запланированной совместной фотосессии и церемонии рукопожатий с американцами.
Ряд иранских информагентств сообщает, что Тегеран отказался от дальнейшего общения, пока будут продолжаться боевые действия в Ливане и не отменят санкции на иранскую нефть. Накануне после консультаций с США премьер Израиля отдал приказ прекратить удары по ливанской территории. Но военнослужащие ЦАХАЛа продолжают удерживать "желтую линию" на юге Ливана и пока не собираются отступать.