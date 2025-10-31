В Словакии приняли поправки в Конституцию, признающие только два пола - мужской и женский

Пресловутые европейские ценности - в деле. Власти Нидерландов требуют от Словакии официального ответа за принятые в сентябре изменения в Конституцию.



В Основном законе страны закрепили существование только двух биологических полов - мужского и женского, также предусмотрели процедуру усыновления и удочерения, которая может осуществляться только при условии того, что пара разнополая и находится в браке.



В Братиславе отметили, что нововведения призваны защитить традиционные ценности. В свою очередь Амстердам встал на защиту "европейских".



В Нидерландах заявили, что изменения Конституции Словакией попирают основные принципы ЕС и права ЛГБТ. В качестве наказания за несоблюдение европейской повестки Амстердам рассматривает возможность введения санкций, лишения Словакии на уровне ЕС права голоса, а также обращения в Суд Евросоюза.