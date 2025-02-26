В Сочи две хаски напали на мальчика - ребенок находится в тяжелом состоянии

В Сочи две домашние собаки породы хаски напали на 9-летнего мальчика, информирует РИА Новости, ссылаясь на пресс-службу прокуратуры Краснодарского края.

"По данному факту следственным органом возбуждено уголовное дело, расследование которого взято прокуратурой Адлерского района города Сочи на контроль", - заявили в надзорном ведомстве.

ЧП произошло 26 февраля в садовом товариществе Адлерского района. По предварительным данным, собаки сорвались с цепи и набросились на соседского мальчика.

Ребенка госпитализировали в тяжелом состоянии в сочинскую больницу, затем его перевезли вертолетом в Краснодар.