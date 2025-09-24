3.64 BYN
В Сочи объявили угрозу атаки безэкипажных катеров: людей эвакуируют с пляжей
Автор:Редакция news.by
Власти Сочи приняли решение эвакуировать людей с пляжей из-за угрозы атаки безэкипажных катеров (БЭК). Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу администрации курорта.
"В связи с сегодняшними атаками киевского режима на Краснодарский край с использованием безэкипажных катеров в акватории Черного моря городским оперативным штабом Сочи принято решение провести превентивные меры - эвакуацию отдыхающих на пляжах", - заявили в пресс-службе.
При этом уточняется, что обстановка в Сочи штатная.