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В Сочи усыпили хаски, напавших на девятилетнего мальчика
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Двух хаски, напавших на девятилетнего мальчика в Сочи, усыпили и вскрыли, сообщил РИА Новости родственник семьи пострадавшего.
В среду, 26 февраля, в садовом товариществе Адлерского района, по предварительной информации, на девятилетнего мальчика набросились две соседские собаки породы хаски, сорвавшиеся с цепи. Ребенка с множественными ранами лица госпитализировали в сочинскую больницу в тяжелом состоянии. Затем его вертолетом доставили в Краснодар.
Как сообщалось в правоохранительных органах, мальчика прооперировали, он в тяжелом состоянии.