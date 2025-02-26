В Сочи усыпили хаски, напавших на девятилетнего мальчика

В среду, 26 февраля, в садовом товариществе Адлерского района, по предварительной информации, на девятилетнего мальчика набросились две соседские собаки породы хаски, сорвавшиеся с цепи. Ребенка с множественными ранами лица госпитализировали в сочинскую больницу в тяжелом состоянии. Затем его вертолетом доставили в Краснодар.



Как сообщалось в правоохранительных органах, мальчика прооперировали, он в тяжелом состоянии.