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В Сочи зафиксировано несколько землетрясений - толчки почувствовали жители разных районов города
В Сочи утром 11 января произошло несколько небольших землетрясений, самое мощное - магнитудой 3,5, сообщает РИА Новости.
"Прошел рой землетрясений на протяжении последних нескольких часов, самое сильное было в 4:47. Магнитуда 3,5, по ощутимости это будет два-три балла", - сказала глава сейсмологической станции курорта Елена Карпович.
Сообщения о подземных толчках появилась утром в социальных сетях. Судя по комментариям, их почувствовали жители разных районов города. Как заявили РИА Новости в Единой дежурно-диспетчерской службе и в экстренных службах, информации о разрушениях не поступало.
Очаг подземных толчков, по приблизительным оценкам, располагался в горах в сторону Лазаревского района, примерно в 20 км от микрорайона Бытха.
По словам Карпович, жители Сочи ощущали землетрясения по-разному, потому что это зависит от высоты и основания зданий. Подземные толчки происходили по убывающей шкале, сначала интенсивные - класс 7,5, затем слабо выраженные.
Причиной землетрясений стал рост молодых гор, добавила сейсмолог.
"У нас других причин нет, мы находимся в предгорье Кавказа. Кавказ - молодые горы, поэтому все закономерно, ничего другого не может быть", - пояснила она.
Причин для беспокойства нет, считает Елена Карпович.
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