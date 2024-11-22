В Сочи зафиксировано несколько землетрясений - толчки почувствовали жители разных районов города

В Сочи утром 11 января произошло несколько небольших землетрясений, самое мощное - магнитудой 3,5, сообщает РИА Новости.

"Прошел рой землетрясений на протяжении последних нескольких часов, самое сильное было в 4:47. Магнитуда 3,5, по ощутимости это будет два-три балла", - сказала глава сейсмологической станции курорта Елена Карпович.

Сообщения о подземных толчках появилась утром в социальных сетях. Судя по комментариям, их почувствовали жители разных районов города. Как заявили РИА Новости в Единой дежурно-диспетчерской службе и в экстренных службах, информации о разрушениях не поступало.

Очаг подземных толчков, по приблизительным оценкам, располагался в горах в сторону Лазаревского района, примерно в 20 км от микрорайона Бытха.

По словам Карпович, жители Сочи ощущали землетрясения по-разному, потому что это зависит от высоты и основания зданий. Подземные толчки происходили по убывающей шкале, сначала интенсивные - класс 7,5, затем слабо выраженные.

Причиной землетрясений стал рост молодых гор, добавила сейсмолог.

"У нас других причин нет, мы находимся в предгорье Кавказа. Кавказ - молодые горы, поэтому все закономерно, ничего другого не может быть", - пояснила она.